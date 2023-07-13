Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği tarfından yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Güzelyurt çevre yolu, Güzelyurt -Mevlevi yolu ve Alas sitesi civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada ayrıca, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de vurgulandı.