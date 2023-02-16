KIB-TEK ’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile 12.30 saatleri arasında Alayköy’e elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK ), orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerinde iki buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintinin 09.30-11.00 saatleri arasındaki olacağı belirtildi.

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