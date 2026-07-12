Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 13 Temmuz Pazartesi günü “Akım Temini Projesi” kapsamında yapılacak çalışma nedeniyle, Gönyeli’de bazı sokaklara 2 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti; sabah 09.00-11.00 saatleri arasında, Gönyeli Canbolat sokak, Açıkgöz sokak ve civarında gerçekleştirilecek.

Vadili ve Akdoğan’da yarın elektrik kesintisi

Vadili, Akdoğan ve civarlarındaki bazı yerlerde yarın 9.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintinden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, Geçitkale Havaalanı, İnönü kavşağı bölgesi, Vadili köyü, Vadili ağıllar, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan köyü, Akdoğan askeri tesisler, Aket tesisleri bölgesi, su kuyuları ve Yiğitler yolu”