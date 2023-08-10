Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaoğlanoğlu Caddesi’nin bir bölümüne ve Chicken Planet civarına elektrik verilemeyecek.

Antalya-Kıbrıs arasında 5.5 büyüklüğünde deprem Antalya-Kıbrıs arasında 5.5 büyüklüğünde deprem

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-16:00 arasında olacak.