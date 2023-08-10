Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaoğlanoğlu Caddesi’nin bir bölümüne ve Chicken Planet civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-16:00 arasında olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaoğlanoğlu Caddesi’nin bir bölümüne ve Chicken Planet civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-16:00 arasında olacak.
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