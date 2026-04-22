Polis açıklamasına göre, 21 Nisan 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında M.A. (39), park yerinde bulunan dokuz ayrı aracın dikiz aynaları ile cam sileceklerini kasten kırarak hasara uğrattı. Şahsın, zarar verdiği araçlardan söktüğü parçaları da çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturmada zanlı kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemede çalınan malzemelerin zanlının tasarrufunda bulunduğu ve emare olarak alındığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.