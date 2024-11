KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

21 Kasım 2024 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 10:00 ile 13:00 saatleri arasında; Çevre Yolu, Edremit Çemberi ve Bakır Apart Hotel bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.