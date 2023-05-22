Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediğini kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediğini kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
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