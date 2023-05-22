Mağusa'da kaza... Kontrolünü kaybetti, hız tespit kamerasına çarptı! Mağusa'da kaza... Kontrolünü kaybetti, hız tespit kamerasına çarptı!

Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediğini kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. 