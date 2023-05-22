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Daire’den yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediğini kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

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