Girilmemesi gereken bölgelerin sınırları ise şu şekilde açıklandı:

Başbakan Üstel: En kısa sürede kablo ile enerjiyi ana vatan Türkiye’den getirmiş olacağız

Başbakan Üstel: En kısa sürede kablo ile enerjiyi ana vatan Türkiye’den getirmiş olacağız

Güzelyurt Çamurova ’da hava savunma silahları ile atış talimi yapılacağından 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında atış bölgesine girilmesi yasak olacak.

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