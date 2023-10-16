Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde saat 16.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iş yerinin vitrin camına vuran sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yönetimindeki KA 510 plakalı araç ile seyreden Kübra Saygılı (K-22), dikkatsizce kavşakta durmadan 15. Sokağa dönüşe geçtiği sırada o esnada Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Sami İmralı (E-59) yönetimindeki NY 383 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden KA 510 plakalı araç 15. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Motodrop Company isimli iş yerinin vitrin camına vurup durdu.

Kaza sonucu söz konusu iş yerinin vitrin camı ile iş yerinde satış için sergilenen bir motosiklet ile yaklaşık 10 adet motosiklet kaskı hasar gördü.

Kazada yaralanan KA 510 plakalı araç sürücüsü Kübra Saygılı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.