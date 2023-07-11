KKTC’de dün iki farklı bölgede arazi yangını meydana geldi.

İNÖNÜ-BEYARMUDU ANA YOLUNUN YAKINLARINDA YANGIN

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, İnönü-Beyarmudu ana yolunun 3. km'leri arasında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile üç adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DİKMEN’DE ELEKTRİK TELLERİNİN BİRBİRİNE ÇARPMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Öte yandan dün saat 09.00 sıralarında Dikmen'de Deniz Sokak üzerinde, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine çarparak atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 15 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, damlama su lastikleri, 2 adet incir, 2 adet nar ve 3 adet ejder meyvesi fidanı ile bir adet elektrik direği yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturmalar devam ediyor.