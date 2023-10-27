Toplantıda CTP Girne milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile daha önce milletvekilliği, Dışişleri bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı özel temsilciliği ve Baş müzakerecilik görevlerini yürüten Özdil Nami konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü CTP Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat'ın yaptığı toplantıya, Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi, parti yöneticileri ile çok sayıda bölgeli yurttaş katıldı.

Toplantıda söz alan eski müzakerecilerden Özdil Nami, geçmişten bugüne müzakerelerdeki süreçleri paylaştı. Nami, eğer Kıbrıs Sorununda bir neticeye varılmak isteniyorsa bunun yolunun ucu açık olmayan ve takvimlendirilmiş bir müzakere sürecinden geçtiğini ifade etti. CTP Girne milletvekili Fikri Toros ise, Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, federasyon temelinde bir çözümün şart olduğunun altını çizerek, Kıbrıslı Türklerin, Doğu Akdeniz enerji ve doğalgaz işbirliği denkleminde yerlerini alması gerektiğini söyledi.