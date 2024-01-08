Ünlü fenomen Dilen Polat kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanmış Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

AĞLAMA KRİZLERİ SIKLAŞTI

Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi. Savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Dilan Polat burada doktor kontrolünden geçirildi, tetkikler yapıldı. Doktorlar Polat'ı hastaneye yatırma kararı verdi.

SADECE TUTUKLULAR KALIYOR

Dilan Polat günlerdir hastanede tedavi görüyor. Kaldığı yerde de sadece tutuklular kalıyor. Binada 7/24 güvenlik kameraları ile görüntü alınıyor ve duvarlarında dikenli teller var.

İLK ZİYARETE ÇOCUKLARI GELDİ

Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. 11 gündür de tedavi altında. Onu ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu.

Dilan Polat yeniden cezaevine mi gidecek yoksa hastanede kalmaya devam mı edecek? İşte bu kararı önümüzdeki günlerde doktorlar verecek.