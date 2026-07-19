Bursa'da geçimsizlik yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

Davacı-karşı davalı kadın mahkemedeki savunmasında, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk ederek ailesinin yanına yerleştiğini belirtti. Evliliğin başlangıcından itibaren tartışmaların sürdüğünü aktaran kadın, eşinin borsa bağımlılığı bulunduğunu, zamanını telefon başında geçirdiğini ve ailesiyle ilgilenmediğini iddia etti.

Eşinin kendisine sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" dediğini öne süren davacı kadın; eşinin ailesine karşı saygısız tutumlar sergilediğini, kendi ailesinin etkisi altında kaldığını, bir keresinde eşinin babasının kendisini darp ederek ortak çocuklarını yere fırlattığını savundu. Çocuklarının FMF hastası olduğunu ve eşinin onunla ilgilenmediğini belirten kadın, eşinin "çocuğa bakmak istemiyorum, bakarsam üzerimde kalır" dediğini, hamilelik döneminden itibaren 1,5 yıl boyunca cinsel birliktelik yaşamadıklarını ve çocuğun tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını ileri sürdü.

Davalı-karşı davacı erkek ise eşinin öfkeli ve narsist bir kişiliğe sahip olduğunu iddia etti. Eşinin iş arkadaşlarının kendisini "despot Rus generali" olarak nitelendirdiğini öne süren koca, evliliğin başından beri eşinin bencil ve baskıcı bir tutum sergilediğini iddia ederek davanın reddini talep etti.

Yerel mahkeme kocayı ağır kusurlu buldu

Davayı görüşen Aile Mahkemesi, kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığını; erkeğin ise kadına ve annesine küfür ile hakaretlerde bulunduğunu, evlendiğine pişman olduğunu dile getirdiğini ve farklı odada yatmak suretiyle yatakları ayırdığını tespit etti.

Mahkeme, kadının az, erkeğin ise ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle her iki davanın da kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verdi.

Ortak çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, baba ile şahsi ilişki kurulmasına, çocuk için aylık 600 lira tedbir ve iştirak nafakasına, kadın lehine 18 bin lira maddi ve 18 bin lira manevi tazminata hükmetti. Erkeğin tazminat talepleri ise reddedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi tazminat ve nafaka miktarını artırdı

Kararın taraflarca istinaf edilmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.

İstinaf başvurusunu inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların kusur durumuna yönelik talepleri kısmen kabul ederek nafaka ve tazminat miktarlarını yeniden belirledi. Mahkeme; çocukların her biri yararına 2 bin lira tedbir ve iştirak nafakasına, kadın yararına ise 35 bin lira maddi ve 60 bin lira manevi tazminatın davalı-karşı davacı erkekten alınarak kadına verilmesine hükmetti. Tarafların diğer istinaf talepleri ise esastan reddedildi.

Yargıtay kararı onadı

Davalı erkeğin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine ulaştı.

Yargıtay, yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesinin kararlarını yerinde bularak hükmü onadı. Kararda, eşe yönelik "seninle evlendiğime pişmanım" ifadesinin kullanılmasının duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış olduğu, bu durumun Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) kapsamında boşanma sebebi teşkil ettiği vurgulandı.