Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan DilanPolat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi.

İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebi

Öte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi.

Avukat Ahmet Gün, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ve Alper Kürşat Polat ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.