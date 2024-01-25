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Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklulukları devam edecek - 1Polatlar 5 Kasım'da tutuklanmıştı

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi.

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