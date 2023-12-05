Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyumların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.

İHA'nın haberine göre araçlar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca yoldakiler tarafından görüntülendi.

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.