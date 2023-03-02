Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, “Genelde ramazan ayı içinde ödenen ve en son ödeme tarihi olarak bayram namazı öncesi sınırı çizilen bu ibadet yaşanan deprem felaketi sebebiyle kısmen de olsa yaraların sarılabilmesi için önceden de verilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Ünsal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asrın felaketi olarak kabul edilen bu olağan dışı durum sebebiyle depremzede olan kardeşlerimize fitre ve zekât verilebildiği gibi ramazan orucunu meşru bir engelden ya da hastalık yüzünden tutamayan ve daha sonraki zamanlarda da tutamayacak olan kimselerin ödemeleri gereken fidyelerini de aynı şekilde depremzede kardeşlerimize ulaştırmaları mümkündür. Normal şartlarda fidye cezasının ödenebilmesi fiilen ramazanın başlamış olması şartına bağlı olmakla birlikte kronik hastalık ve aşırı derece yaşlılık sebebiyle oruç tutamayacağı kesin olan kimselerin de önceden bu fidyeleri vermeleri mümkündür. Önceden fidye vermesine rağmen sonradan sağlığı yerinde gelen kimselerin oruç tutma zorunluluğu geri geldiği için verdikleri fidyeler sadaka sayılmaktadır. Tutulamayan her bir gün için iki öğün yemek parası verilmelidir. Bu para kişinin kendi ortalama yemek standardı dikkate alınarak ödenir. Ancak ödenecek miktar 100 TL’den az olmamalıdır”