Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mevlid-i Şerif okunan camiler şöyle:

Din İşleri Başkanlığı , ölüm yıl dönümleri nedeniyle Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ’ın ruhu için merkez camilerde Mevlid-i Şerif okuttu.

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