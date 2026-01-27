Merkezi sınavın dünyada bir ön koşul olmadığını vurgulayan Dinçyürek, Almanya, Avustralya, Çekya, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkede merkezi sınav uygulaması bulunmadığını ifade etti.

BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu programa telefonla bağlanan Dinçyürek, mevcut sistemde denetimin etkin olmadığını, ancak yeni yasa ile denetimin son derece etkin hale geleceğini kaydetti. Bitirme sınavı ve giriş sınavlarında kurulun etkili olacağını belirten Dinçyürek, “Beğenmedikleri, inkâr ettikleri sistemden uzmanlık alanlar var. Onlar Tabipler Birliği’ne kaydedildi. Yasal olarak mezun olacak diğer kişiler de kaydedilecek” dedi.

Tabipler Birliği’nin mevcut sistemde herhangi bir temsiliyeti olmadığını ifade eden Dinçyürek, yeni düzenleme ile temsiliyetin artacağını, hekim temsiliyetinin de güçlü olacağını söyledi. Yeni kurulun yapısını da aktaran Dinçyürek, kurulda 2 bakanlık temsilcisi, 4 akademik kariyere sahip hekim, tıp fakültelerinden 4 öğretim görevlisi, 1 YÖDAK temsilcisi ve 2 Tabipler Birliği temsilcisinin yer alacağını belirtti. Türkiye’de benzer bir yapının bulunduğunu ve orada Tabipler Birliği’nin 1 temsilcisi olduğunu, KKTC’de ise bu sayının 2 olacağını söyledi.

Kurulun, başvuruları inceleyerek yeterli görmesi halinde ilgili kurumun sınav yapacağını ifade eden Dinçyürek, şu anda kurumların yaptığı sınavların denetlenmediğini, ancak yeni kurulun bu sınavları denetleyeceğini kaydetti. Şüphe oluşması halinde sınavların inceleneceğini, eğitim programlarının en az 6 ayda bir denetleneceğini belirten Dinçyürek, ciddi sorunlar tespit edilmesi durumunda uyarı verilebileceğini ya da programın kapatılabileceğini söyledi.

Bugün olmayan denetimin, yeni yasa ile katbekat artacağını ifade eden Dinçyürek, Ceyhun Dalkan’ın denetimi yetersiz bulduğunu iddia ederek Sağlık Bakanlığı ile ilişkisini durdurma kararını eleştirdi. Dalkan’ın “Tabipler Birliği’ne üye yapmayacağım” yönündeki açıklamalarına da değinen Dinçyürek, “Prof. Dr. Ceyhun Dalkan uzmanlığını nereden aldı? Hangi merkezi sınavla aldı? Güvenilir olmadığını iddia ettiği kurumdan mı aldı?” diye sordu.

Dalkan’ın, güvenilir olmadığını söylediği sistemde öğretim görevlisi olarak asistan yetiştirip yetiştirmediğini ve birkaç yıl içinde uzmanlık belgesi verip vermeyeceğini sorgulayan Dinçyürek, “Başkanı olduğu Tabipler Birliği’nde ‘uzmanlığını sorgularım’ mı diyecek?” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, “Ben Ceyhun Dalkan’ı istifaya davet ediyorum. Bozuk dediği düzende yetiştirdiği insanları tanımayacağını söylüyor. Aldığı tüm rütbeleri anlattığı sistem üzerinden aldı. ‘Ben yetkinim ama benim dışımdakiler yetkin değil’ diyor. Eylemi yapan birlik yönetim kurulu üyeleri de bu sistemden uzmanlık aldı” dedi.

Akademik etik vurgusu yapan Dinçyürek, “Akademik etik değerleri varsa Ceyhun Bey’in taşıdığı rütbelerden feragat etmesi gerekir. İddiaları doğruysa asistan da yetiştirmemeli, ‘uzmansın’ da dememeli” ifadelerini kullandı.