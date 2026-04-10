Bakan Dinçyürek toplantıda yaptığı açıklamada, ülkedeki diyetisyenlik mesleğine ait sorunların, gelinen noktanın ve yasal eksiklerin detaylı şekilde ele alındığını belirtti. Dinçyürek, mesleğin kamu alanında daha yaygın ve etkin hizmet sunabilmesi için atılması gereken adımların değerlendirildiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde Meclis gündeminde yer alan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’na da değinen Dinçyürek, yasanın geçme noktasında bir değişiklik önergesi sunarak diyetisyenlerin TSHD bünyesinde kadrolarının tanımlanması ve ileri günlerde bu yapı içerisinde kadrolarının tanımlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu düzenleme ile diyetisyenlik hizmetlerinin yasal altyapısının güçlendirilerek önünün açılmasının amaçlandığını vurguladı.

Diyetisyenlik mesleğinin hem koruyucu sağlık hizmetlerinde hem de mevcut hastaların tedavi sürecinde önemli bir rolü olduğunu belirten Dinçyürek, bu alanda yetişmiş insan kaynağının devlet kadrolarında istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde, sağlık merkezlerinde görev alacak diyetisyenlerin, merkez hastanelere ihtiyaç duyulmadan önce halkın hem koruyucu hem de tedavi edici hizmetlerden faydalanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Dinçyürek, yapılacak düzenlemelerin hem meslek hem de toplum açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, “Bu da topluma çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım birlikte başaracağız” dedi.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıdan çok olumlu sonuçlarla, güzel haberlerle ayrıldıklarını söyledi.

Ağören, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası altında diyetisyenlerin halkın her kesimine hizmet verecek olmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Mesleğin özellikle koruyucu sağlık hizmetleri açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Ağören, hastanelerin tek başına yeterli olmadığını ve sağlık merkezlerinde de diyetisyenlerin görev almasının gerekliliğine dikkat çekti.

Obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sorunların erken dönemde önlenmesinin hem toplum sağlığı hem de sağlık ekonomisi açısından büyük kazanç sağlayacağını ifade eden Ağören, “Bugün yapacağımız bu yatırım gelecekte ekonomik olarak toplumumuza ciddi anlamda kar sağlayacaktır” dedi.

Ağören, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ederek çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.