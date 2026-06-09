“Birkan Uzun ile Cesaretin Rengi” temasıyla Acapulco Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Birkan Uzun’un “Cesaretini”, “Azmini” ve “Doğa sevgisini” eserlerine yansıtan öğrenciler ödüllendirildi.

Törende, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören birer konuşma yaptı.

-İnanıroğlu

Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu törende yaptığı konuşmada, "Birkan Uzun ile Cesaretinin Rengi" temalı yarışmada, öğrencilerin resimlerinde Birkan Uzun'un doğa sevgisi, macera, azim ve kararlılık gibi değerlerini yansıttığını dile getirdi.

-Kavuklu

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da konuşmasında, Birkan Uzun’un üstün zekâsı, çalışkanlığı, cesareti ve özgüveniyle dikkat çektiğini, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyle yaklaşan bir mentor olduğunu belirtti. Kavuklu, Uzun’un doğa sevgisi, zekâsı, çalışkanlığı, spor yaşamı, saygılı tavırlarıyla örnek bir genç olduğunu anımsattı.

-Uzun

Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da konuşmasında, Birkan Uzun’un anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe emek ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Uzun, oğlunun akademik ve mesleki başarılarının yanı sıra kişiliği ve spor alanındaki başarılarıyla da her zaman gurur duyduğunu kaydetti.

-Gören

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören ise yaptığı konuşmada, amaçlarının genç yaşta hayallerinin peşinden cesaretle yürüyen ve herkese ilham veren Birkan Uzun'u anmak ve onun mirasını yaşatmak olduğunu söyledi.

Tören, konuşmaların ardından jüri üyelerine ve yarışmaya katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam etti.

-Ödüller verildi

Yarışmada yedi kategoride ilk üçe giren öğrenciler ile mansiyon ve sergileme alanlara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni sonrasında “Birkan Uzun ile Cesaretin Rengi” temalı 4. Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması’nın sergi açılışı yapıldı.