Mesajında hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Dinçyürek, fedakârca yürüttükleri görevleriyle toplum sağlığının korunmasında çok önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti. Pandemi, doğal afetler ve olağanüstü süreçlerde hemşirelerin gösterdiği özveri ve emeğin toplum sağlığı açısından taşıdığı önemin bir kez daha açıkça görüldüğünü belirtti.

Dinçyürek, güçlü bir sağlık sisteminin özverili sağlık çalışanlarıyla mümkün olduğunu belirterek, hemşirelerin gece gündüz demeden büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını ve sağlık hizmetlerinin her aşamasında hayati bir görev üstlendiğini kaydetti.

Dinçyürek, “Önce insan” anlayışıyla görev yapan, sağlık bakımında öncü bir ses olan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutlayarak sevgi ve saygılarını sundu.