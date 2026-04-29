Elite Hastanesi, sağlıklı ve uzun yaşam farkındalığını artırmak amacıyla 16 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da açık hava etkinliği düzenliyor. Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlik saat 08.30’da başlayacak.

Etkinlikte, Anti-Aging ve Rejeneratif Tıp alanında uzman Ahmet Özyiğit katılımcılarla bir araya gelerek sağlıklı yaşlanmanın bilimsel temellerini sade ve günlük hayata uygulanabilir önerilerle anlatacak.

Program kapsamında tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılacak, katılımcılar bireysel sağlık durumları hakkında bilgi alma fırsatı bulacak. Ayrıca beslenme alışkanlıkları, egzersiz düzeni ve yaşam tarzı değişiklikleri üzerine pratik öneriler paylaşılacak.

Açık havada sabah yürüyüşü ve interaktif sağlık sohbetlerinin de yer alacağı etkinlikte, elma sirkesinin etkileri, enerji yönetimi ve hastalıkların oluşmadan önlenmesi gibi konular ele alınacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve bireylerin kendi sağlıklarını daha bilinçli şekilde yönetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.