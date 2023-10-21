Gürcistan Sağlık Bakanı Zürafa Azarashvili, Somali Sağlık Bakanı Alı Haji Adam Abubakar , Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh ile görüşen Dinçyürek, kurultay vesilesiyle diğer ülke bakanları ile resmi temaslarda bulunarak, ülkeler arası sağlıkta işbirliği hususunda görüşme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Dinçyürek, birçok ülkenin sağlık bakanları, bilim insanları, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturan 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde yapılan temasların ve diyalogların büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Hakan Dinçyürek, bu hususta TC Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan kurultayda bulunmaktan onur duyduğunu kaydetti.