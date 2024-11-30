Bakan Dinçyürek, maratondan elde edilecek gelirlerin Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak olmasının büyük bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Dinçyürek açıklamasında, böylesi etkinlikler ve bağışların toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğine dikkat çekerek, sağlığımız için attığımız her adımın, yardıma ihtiyaç duyan çocukların tedavisi için bir umut olduğunu ifade etti. Özellikle Çocuk Onkoloji Servisi gibi kritik bir alanın desteklenmesi, çocukların sağlıklarına kavuşmasına ve ailelerinin geleceğe umutla bakmasına katkı sağlayacağını vurguladı.