Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni, "Sağlıkta Yapay Zekâ" ana temasıyla 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Birçok ülkenin sağlık bakanları, bilim insanları, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturan 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde konuşma gerçekleştiren Bakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu;

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak dünyadaki ve sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilme ve ülkeler arasındaki temasları artırarak, sağlıkta işbirliğinin

Geliştirilmesine büyük hizmet edeceğine inandığımız bu kurultayın bir parçası olmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim.

Ayrıca Gazze’de yaşanan ve orantısız güç kullanılarak sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bu zihniyetin barbarca saldırılarından derin bir infial duyduğumu ve şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere şahsım ve ülkem adına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Dünyada teknolojinin hızla gelişmesi her sektörü olumlu yönde etkilemektedir. Sağlık sektörü de özellikle bilişim ve yazılım alanında dünyada sağlanan yeniliklerden nasibini almaktadır.

İnsan yaşamının birçok alanında kullanılan dijital teknolojiler, sağlık ve sağlık hizmetleri alanlarını da etkilemiş ve hizmet kalitesini artırmak, iş verimliliğini yükseltmek ve güvenli bir hizmet arzı oluşturmak gibi olanaklar sağlamıştır.

Bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilecek olan Doktora Konsorsiyumu etkinliğinde “Sağlıkta Yapay Zekâ” ana teması ile genç araştırmacıları bir araya getiren ve alanın uzmanları ile etkileşimde bulunmalarını sağlayan toplantıların yapılması büyük önem taşımaktadır.

İçinde bulunduğumuz kurultayda yeni bilimsel araştırmalar ışığında yeni ufuklar ve yol haritaları ortaya çıkacaktır.

Buradan çıkacak sonuçlar bizlere önemli bir örnek teşkil edecektir. Bu kurultayın hem bilimsel anlamda hem de ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ciddi katkılar sağlayacağına inancım tamdır.

Sözlerime son verirken başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, çeşitli ülkelerden katılan sağlık bakanları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiren kurultayda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha dile getirmek isterim.

9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diliyor, katkı veren herkese teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.