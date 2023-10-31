-CANLI AKTARIM /Pelin Yükselay

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye ile imzalananın protokol değil, sözleşme olduğunu belirterek, kimseye bir şey devretmediklerini, yol planlarını belirlediklerini bunun için bilgi birikimi ve insan kaynakları için Türkiye'den yardım alınacağını kaydetti.



Meclis Genel Kurulu'nda CTP Milletvekili Filiz Besim'in eleştirileri üzerine konuşan Dinçyürek, "yol haritamız belli. Temel hedef kesintisiz sağlık hizmeti vermek. Bunu yaparken de Türkiye'den ekipler deneyimlerini bizimle paylaşacak. Bunda da bir sakınca görmüyoruz" diye konuştu.



İlaç alımları... "Önceliğimiz hastalara ilaç ulaştırmak"

ilaç alımında 165 milyonluk birinci bacak ihaleye çıkıldığını, bunun Kamu İhale Yasası'nda doğrudan alım yöntemi denen bir alımla yapıldığını ve 36 firmaya teklig götürüldüğünü anlattı. İkinci ihalenin de Türkiye'deki USAŞ'la çıkıldığını belirten Dinçyürek, bu ihalelerin Kamu İhale Yasası'na göre yapıldığını, önceliklerinin hastaları ilaca ulaştırmak olduğunu kaydetti.



Önümüzdeki hafta ikinci etap ihaleye çıkılacağını da anlatan Dinçyürek, bu ihalede 'sabit fiyat' kalemi açacaklarını ve bir yıl boyunca sabit fiyattan ilaçları almak için uğraş vereceklerini anlattı. Di,nçyürek, 2024 Bütçesi geçer geçmez de, ilaç ihalesine çıkılacağını belirterek, zamlı fiyatları görmeden ilaç tekliflerini almayı planladıklarını kaydetti.



Yapılan bir hiçbir ihalenin Kamu İhale Yasası'na aykırı olmadığını belirten Dinçyürek, 'birine bir şey peşkeş çekilmiyor' dedi.