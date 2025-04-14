Haber: Bahar Sancar

Bakan Dinçyürek, bütçe görüşmeleri sırasında bu konunun gündeme geldiğini ve sadece rakamlara bakıldığını söyledi. Dinçyürek, “Özellikle yurtiçi sevklerde 2025 bütçesine konan kaynakta bir önceki yıla göre ciddi bir fark var. Ancak bu tamamen bir yanlış anlaşılmadır” dedi. Dinçyürek, rakamlar üzerinden örnekler vererek, “2022 yılında PED’e 1925 hasta sevk ettik. 2023’te 2030 hasta sevk ettik. 2024 yılında da 1968 hasta sevk edildi. 2023 ve 2024 yılları arasında ciddi bir fark yok hasta sayısı açısından. Yurtiçi sevklerde en önemli iki kalem parasal açıdan önem sevk ediyor. PED ve Yoğun bakımlardır” bilgisini verdi.

Yoğun Bakım sevkleri hakkında bilgi veren Dinçyürek, Yoğun bakımlara yapılan sevklerde 2022 yılında 362, 2023’te 434, 2024’te ise 540’tır ve ciddi bir artış vardır. Ancak bunların nedenlerine bakmak gerekmektedir. Öncelikle ada genelinde yılın 3’te 1’i bütün yoğun bakım yatakları doludur. Bu dönemlerde devletin ve özelin boş yatağı olmamaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bakım yatak kapasitelerini artırmak için hamleler yaptık. Göreve geldiğimizde devlette 68 yoğun bakım yatağı vardı. Bir ay önce bu rakam 83’tü. Tadilat ve tamiratlar bittikten sonra 2025 yılında 114 yatağa çıkacak. Yoğun bakıma yapılan yoğun sevklerin önünü alabileceğiz. 2024 yılında bu sevklerin artmasının sebebi, pandemi öncesinde yoğun bakım yandı. Biz o yoğun bakımı kapattık ve sıfırdan yeniliyoruz. Tüm cihazları, havalandırma sistemi ile yeniliyoruz ve yatak kapasitesini artıracağız. 2025 yılında yoğun bakıma yapılan sevkleri azaltma hedefindeyiz. Rakamların yüksek olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi alınan hizmetin karşılığını öderken tabipler birliği fiyat tarifesi kıs5tas alınarak yapılır ve o rakamlar üzerinden hesaplanır. Tabipler birliği tarifesi 2024 yılında fiyatta nominal olarak ciddi olarak artış gösterdi. 2023 ve 2024 yılları arasında yaklaşık yüzde 100 oranında fiyat farkı vardır” dedi.

PED sevklerinin azaltılması yönünde de çalışmalar olduğunu kaydeden Dinçyürek, “Devlete PED’ i alıp kurmak veya ihale yoluyla rekabet yaratarak PED konusunda hizmet satın almak için çalışma yapıyoruz. 2025 yılında bunun çalışmasını yapacağız ve 2026 yılına kadar bu çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.