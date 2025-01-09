Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan, Bakan Dinçyürek’in hem belediye hem de bölgeye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge halkının sağlık hizmetleri adına beklentilerini aktardı. Başkan Orçan, “Uzun zamandır bölgemizin en önemli sorunlarından biri, bir hekimin eksikliğidir. Sağlık ocağımız ve hemşiremiz bulunmasına rağmen, bölgemizin bir aile hekimine ihtiyacı var. Taleplerimizi ilettik ve bu sorunun çözümü için adımlar atılacağı müjdesini aldık. Bu konuda Sağlık Bakanımıza Tatlısu halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Dinçyürek, yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde bölgede hızlı bir şekilde sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Dinçyürek, “Tatlısu Belediyesi’nin insan kaynakları ve altyapısı ile Sağlık Bakanlığı’nın imkanlarını birleştirerek, bölge halkına etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Öncelikle mevcut sağlık odasını aktif hale getireceğiz. Haftanın belirli günlerinde hekim desteği sağlanacak. Ayrıca, 112 merkezinin kapasitesini artıracak ilave odalar yapmayı ve modern bir sağlık merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu merkezde diş ünitesi ve doktor odaları da bulunacak. Tüm bu çalışmaların planlamasına hemen yarın başlanacak. Tatlısu Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı’nın iş birliği ile bölge halkına daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz” dedi.

Bakan Dinçyürek, projenin kısa sürede hayata geçeceğini belirterek, bölge halkına ve ortak çalışmalardan dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.