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Yapılan alçakça saldırı karşısında duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bakan Dinçyürek, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan bu tür eylemlerin asla amacına ulaşamayacağını vurguladı. Bakan Dinçyürek ‘Milletimizin başı sağ olsun’ diyerek, hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini belirtti.

Erhürman: Krizden medet ummak nafile! Meydan boş değil

Erhürman: Krizden medet ummak nafile! Meydan boş değil

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