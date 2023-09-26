Bakan Dinçyürek, göreve geldiği günden bu yana gerek ilaç takip sistemi gerekse laboratuvar sarf malzemeleri konusunda başlatılan çalışmalara ek olarak yeşil reçete kontrol, denetim ve suistimallerine karşı daha etkin mücadele yapılaması adına yeni bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dinçyürek, konuyla ilgili Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden birer temsilci ayrıca İlaç Eczacılık Dairesi Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’nün de içinde olacağı bakanlığa bağlı otomasyon birimlerinin destek vereceği bir denetleme komitesinin kurulması yönünde karar verildiğini açıkladı.

Dinçyürek, aynı zamanda E-sağlık kapsamındaki ilaç takip sisteminin hayata geçmesini hızlandırmak adına yaklaşık 10 gün önce bakanlıkta yapılan toplantının devamı için bu hafta yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek ekiple çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bakan Dinçyürek, ilgili konularda gereğinin yapılması hususunda talimatları verdiğini belirtti.