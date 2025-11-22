Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Gazeteci Akay Cemal’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dinçyürek'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk basın ve milli mücadele tarihinin duayen isimlerinden, Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Sayın Akay Cemal, bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.

Hekimlerimiz tarafından yapılan ilk tetkiklere göre Sayın Cemal’in şu an itibarıyla yaşamsal tehlikesi bulunmamaktadır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavi sürecini yakından takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."