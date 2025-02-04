Bakan Dinçyürek, 2024 yılı Ağustos ayında Başbakan’ın katılımıyla temeli atılan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin inşaatının hızla ilerlediğini belirterek, “Şubat 2025 itibarıyla çalışmalar son aşamaya geldi. Bina, 1-2 ay içerisinde tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek noktaya süratle yaklaşıyor” dedi.

Bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Dinçyürek, modern donanımlarla güçlendirilen yeni sağlık merkezlerinin, vatandaşların sağlık hizmetlerine evlerine yakın bölgelerde ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.

Dinçyürek, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yanı sıra Maraş ve Lapta’daki yeni sağlık merkezlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Birkaç ay içinde hep birlikte kurdelelerini kesecek ve bu merkezleri halkımızın hizmetine sunacağız. Sayın Başbakanımızın ‘2025 Sağlık Yılı olacak’ sloganının altyapısını dolduruyoruz. Tüm bölgelerde yeni sağlık merkezleri ve hastanelerin inşaatlarına hızla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni sağlık merkezlerinin, mevcut hastanelerle birlikte modern teknolojik cihazlar ve güçlü sağlık kadrolarıyla destekleneceğini kaydeden Dinçyürek, halkımıza en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.