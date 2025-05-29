İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi (ARU) ve Imperial College London’dan bilim insanları, 10 yıl süren çalışmanın sonunda çarpıcı bir bulguya ulaştı. 66-70 milyon yıl önce Romanya’da yaşamış bir dinozor fosilinde korunan kırmızı kan hücrelerine benzer yapılar tespit edildi. Bu keşif, kanserin moleküler temellerine dair yeni ipuçları sunabilir.

Dinozor tümöründen i̇nsan kanserine

Araştırmanın ilham kaynağı, 2016 yılında Romanya’da bulunan bir dinozor çene fosilinde tespit edilen, insanlarda da görülebilen ameloblastoma adlı iyi huylu tümördü.

ARU’dan Prof. Justin Stebbing, "Kanserin yapısını anlamak için milyonlarca yıl öncesine bakıyoruz," diyerek bu bulgunun modern onkolojiye katkı sağlayabileceğini belirtti.

Protein kalıntıları korunabiliyor

Fosilin incelenmesi için oluşturulan uluslararası ekipte, Imperial College London’dan Dr. Biancastella Cereser ve Sri Lanka’daki Kelaniya Üniversitesi’nden Prof. Pramodh Chandrasinghe de yer aldı. Gelişmiş elektron mikroskobu kullanılarak yapılan analizde, fosilleşmiş kemiklerde yumuşak doku kalıntılarına rastlandı.

Bilim insanlarına göre, “Jurassic Park’taki gibi dinozor DNA’sı değil ama doku içindeki protein kalıntıları milyonlarca yıl bozulmadan kalabiliyor.”

Yeni kanser tedavilerine kapı aralayabilir

Prof. Stebbing, bu çalışmanın önemini şu sözlerle özetledi:

“Artık kanseri sadece günümüzde insan ve hayvan modellerinde değil, milyonlarca yıl önce nasıl geliştiğini de inceleyebiliyoruz.”

“Tüm çabamız, kanserin moleküler yapı taşlarını anlamak. Bu yapbozun eksik parçalarını tamamladığımızda, daha etkili tedaviler geliştirebiliriz.”

Araştırma ne vadediyor?

Biology dergisinde yayımlanan araştırma, antik tümörlerin yapısını inceleyerek, kanserin evrimsel geçmişini çözmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu sayede günümüzde kullanılan yöntemlerin ötesine geçerek, yenilikçi tedavi stratejileri geliştirilebileceğini savunuyor.