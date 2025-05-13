18 kilometre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmaları sürüyor. Yer yer 6-8 metre genişletilecek yolun manastır tarafından asfaltlamasına dün başlandı.

İnceleme ziyaretinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, YDP Milletvekili Talip Atalay, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve diğer yetkililer de yer aldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı açıklamada, “Ne mutlu bizlere ki bugün hep birlikte yolun asfaltının dökülmesine şahitlik ediyoruz” diyerek, yolun yapılacağı açıklandığında sosyal medyada çok yorumlar yapıldığını hatırlattı.

Hükümetin haftaya üç senesini dolduracağını ifade eden Üstel, “Üç senede halkımıza ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu hükümetimizin başarısı” dedi.

Dipkarpaz Manastır yolunun yenilenmesinin 2012'lerden beri konuşulduğuna işaret eden Üstel, istimlak problemlerinden dolayı bugünlere kadar gelindiğini söyledi. Bugüne kadar istikrarsız hükümetler kurulduğunu ifade eden Üstel, “Biz önce dedik ki ülkemizde siyasi istikrarı koruyacağız, o doğrultuda ekonomik istikrarı sağlayacağız" dedi.

Yarım kalan projelerin tamamlanması, halkın beklediği reformlar, sağlıkta iyileşmeler, turizmde dev adımlar ve ülke için master planları hedeflerine dikkat çeken Üstel, üç sene içerisinde her sene ne söz verdilerse yaptıklarını söyledi.

Dipkarpaz Manastır yolunun o sözlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Üstel, “Önemli olan sözümüzün yerine gelmesi, bölgede yaşayan insanımızın daha çağdaş daha güvenli bir yolda seyahat etmesi” dedi.

Karpaz bölgesinin ülkenin en gözde yerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Üstel, Apostolos Andreas Manastırı'nın Hristiyan aleminin uğrak yerlerinden biri olduğunu kaydetti, “Her ülkeden ziyaretçileri alan bir yer” dedi.

Manastır bölgesindeki esnafın da ziyaretçilere satış yaparak, hayatlarını idame ettirdiklerini ifade eden Üstel, yolun KKTC'nin dünyaya tanıtımında fayda sağlayacağını söyledi.

Her ilçeye eşit mesafede olduklarını kaydeden Üstel, her işi bir anda çözmenin kolay olmadığını belirtti. Görevi devraldıklarında sorunların dağ olduğunu ifade eden Üstel, bu dağın büyük bir kısmının yarım kalan projeler ve ihtiyaç olan reformlar olduğunu söyledi.

Seçime kadar yola devam edip, halkın mutluluğu için ne gerekirse hayata geçireceklerini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi Mali İş birliği protokolleri ile kendilerine ayrılan kaynakları altyapı için kullandıklarını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetine teşekkür eden Üstel, yolun ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, yol yapımında önemli bir aşama olan asfaltlama çalışmalarının başladığını belirterek, Başbakanın yolun her aşamasını takip etmek istediğini söyledi ve hassasiyeti dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Geçmişte kendilerini eleştiren iki belediye başkanına asfaltlama çalışmasına şahitlik ettikleri için teşekkür eden Arıklı, "Herkesin bilmesi gereken şey bu hükümet bir şeye söz veriyorsa, o sözü mutlaka yerine getiriyor. Onun için rahat olun. Ne söz verdiysek o söz yerine gelecek" dedi.

Hükümetin, bunca yıldır yapılamayan birçok şeyi yaptığını dile getiren Arıklı, Manastır-Karpaz yolunun en kısa sürede biteceğini vurguladı. Arıklı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Bakırcı

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da, 19 gün önce yol çalışmaları için çalışmalara başladıklarını, dün de asfalt kısmına geçtiklerini belirtti.

Buradaki en büyük sıkıntının öğleden sonra trafiğin kapanması olduğunu ifade eden Bakırcı, bu hafta sonuna kadar hem esnaftan hem de vatandaşlardan sabır istediklerini, hafta sonuna kadar asfaltın kapıya kadar olan kısmının biteceğini, yolun trafiğin kapanmayacağını belirtti.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, “Ben çalışmaların gayet hızlı olduğunu görüyorum" diyerek, ekibe teşekkü etti. Bu yolun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Bakırcı, "Önemli olan ülkenin turizmine, bölge insanının refahına katkı olmasıydı" diyerek, Başbakan ve bakanlara teşekkür etti.

Karpaz-Kaleburnu bağlantı yolunun da sıkıntılı bir durumda olduğunu ifade eden Bakırcı, Avtepe'ye kadar dökülen yolun bağlantısı da Zaferburnu'na bağlanırsa güzel günlerin kendilerini bekleyeceğini söyledi.

Arıklı'nın eleştirisine de yanıt veren Bakırcı, yolun yapılmayacağı ile ilgili bir kaygılarının olmadığını dile getirerek, "Aralık ayında yolun açılışı yapılacaktı ve bugün bitmiş olacaktı" diyerek, turizm sezonunda olduklarına dikkat çekti.

-Doruk

Taşyapı İnşaat Proje Müdürü Bülent Doruk da, 19 gün önce başlatılan çalışmanın dün itibarı ile asfaltlamaya döndüğünü ifade ederek, cuma gününe kadar yolun iki kilometrelik kısmını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Doruk, günlük yaklaşık 500 metrelik bir asfaltlama yapabildiklerini dile getirdi.

-Vatandaşlar

Elyas Akçam ve Kerem Sönmez isimli vatandaşlar da, yolun yenilenmesinden dolayı memnuniyetlerini belirterek, "Burası dünyanın ayak bastığı yer" vurgusu yaptı, emeği geçenleri teşekkür etti.