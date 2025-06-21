KKTC Karayolları Master planı kapsamında yapılacak ve 5 Temmuz'a kadar sürecek çalışmalar süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre tur operatörleri ile turistler tarafından yoğun şekilde kullanılmasından dolayı çalışmalar boyunca yol, hafta içi saat 14.00'e kadar trafiğe açık olacak fakat saat 14.00 -20.00 saatleri arası trafik akışına tamamen kapatılacak.

Hafta sonları ise belirtilen yol trafiğe tamamen açık olacak.