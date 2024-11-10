Polisin açıklaması şöyle:

09.11.2024 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Dipkarpaz’da, Aposdolos Andreas Manastırı araç park yerinde, aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle yaşanan tartışma neticesinde; M.A.(E-38) ve A.A.(E-33) bir taraf olup, E.G.(E-17), B.G.(E-32) ve Y.G.(E-35) diğer taraf olarak elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle bir kavga etmişlerdir.

Yaşanan kavga sonrası M.A.(E-38), Ö.A.(E-37), A.A.(E-33), S.E(E-24), E.A.(E-47), Ö.A.(E-42), M.A.(E-44), M.A.(E-30), C.D.(E-40), D.S.(E-34) bir taraf olup K.G.(E-34), E.G.(E-17), Y.G.(E-31), M.G.(E-41) ve E.G.(E-32) diğer bir taraf olup kanunsuz olarak toplandıktan sonra elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle de ayrı bir kavga etmişlerdir.

Kavga esnasında C.D.(E-34), Y.G.(E-30)’nin burnuna yumruk vurmak sureti ile adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına, B.G.(E-32), A.A.(E-30)’ya yumruk ve tekme vurmak sureti ile adı edilenin sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olurken, kavga sonrası polis binasına getirilen Ö.A.(E-37) ise polis binasında bulunan iki şahsı darp edebilmek niyetiyle, polis binasının giriş kapısının camına plastik sandalye ile vurup kırmak suretiyle devlet malına zarar vermiştir. Olaya karışan tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.