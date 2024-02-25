Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

24.02.2024 tarihinde, saat 21.45 sıralarında, Dipkarpaz - Yenierenköy Anayolunun 11'inci kilometresinde, Hosrof TANIŞMAN (E-51), yönetimindeki RHA 3973 plakalı ambulans araç ile Dipkarpaz Sağlık Ocağına başvuran bir hastayı Gazimağusa Devlet Hastanesine sevki için Yenierenköy istikametinde seyrettiği sırada, gidişine göre yolun solundan yola atılan yabani eşek sürüsü içerisindeki bir eşeğe çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmamakla birlikte, ambulans araçta hasar meydana gelirken, aracın çarptığı eşek ise olay yerinden uzaklaşmıştır. Soruşturma devam etmektedir.