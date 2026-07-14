Polis memuru Orçun Karadayı, mahkemede verdiği ifadede, zanlıların 12 Temmuz 2026 saat 13.02 sıralarında Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'ndaki pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan, salon araçla Güney Kıbrıs'tan KKTC topraklarına izinsiz giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, E.A.'nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nde yedek subay adayı olarak görev yaptığına ilişkin bir belge bulunduğunu kaydetti. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlıların gönüllü ifadelerinin araştırılacağını belirten polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.