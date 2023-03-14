Yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.Ç.(E-52) ve E.M.Ç. (E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın ön kaputu, panjuru, tamponu, sol ön farı, silecekleri ve sol çamurluğu yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı aracın ön camı çatlamıştır.

13.03.2023 tarihinde, 22:30 sıralarında, Dipkarpaz ’da, Cemal Okkan sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın önünde, park halindeki FT 101 plakalı aracın üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülmek suretiyle ateşe verilmiştir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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