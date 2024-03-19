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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…



“Sahte diploma” skandalı hakkında değerlendirmelerde bulunan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Şeffaf bir iletişim süreci yürütülmüyor. Kamu idarecilerinin susma hakkı yoktur. Siyaset kurumundan herkes çok şey bekler. Polisin sahte diploma hususu konusunda dikkatlerin bir üniversiteye çekildiği mali anlamda ve “Ödül” bağlamında diplomalar verildiği iddialar söz konusu. Polisin bu noktada sürekli kamuoyunu ve basını bilgilendirmesi lazım. Ancak ilginçtir ki spekülatif denilecek bilgiler teyit edilmiş oluyor. O sızıntıların doğru bilgiye dönüşmüş olması ve servis edilmesi güveni sarsar. Eğer polisteki en tepe noktada bir kişi mercek altına alınmışsa bunu polisten duymalıyız. Cumhurbaşkanlığında bir koruma polisinin cumhurbaşkanının bir canlı yayın sırasında tabiri caizse gafil muhbirlik yapması sonucunda tutuklanması benim aklımda soru işaretlerine neden oluyor. Cumhurbaşkanının o açıklamasından sonra mı o polis tutuklandı sorusunu akıllara getiriyor. Bilgi kirliliklerinin giderilmesi ve toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Soruşturma ve yargı makamları oradadır ve görevlerini layıkıyla yerine getirmekle yükümlüdürler” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından dile getirilen Pişmanlık Yasası hakkında değerlendirmelerde Bulunan Şahali, “Pişmanlık meselesi tam bir saçmalık. Bir soruşturmanın en sıcak anında bunların tartışılması doğru değildir. Polisin soruşturması devam ederken ve yargılanma süreci başlamışken bu noktada pişmanlıktan söz etmek çok anlamsızdır” ifadelerini kullandı.