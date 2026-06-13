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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü O.Y, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kontrolden çıkan araç, orta refüjdeki bordür taşlarına ve yolun sonunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, O.Y (E-28), 112 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZK 910 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje ve bariyerlere çarptı.

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