İskele’de Makenzi Plajı bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, devriye halinde bulunan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen I.R. (E-46) ile S.F. (K-43)’nin üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 53 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.