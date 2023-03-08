Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazanın detaylarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Mehmet Kırat yönetimindeki kapalı kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve akasya ağacına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur.”
Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kırat'ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Soruşturma sürüyor.
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