Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kırat'ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

“Mehmet Kırat yönetimindeki kapalı kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve akasya ağacına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur.”

Polis Basın Subaylığı’ndan kazanın detaylarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

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