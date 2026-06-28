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Kazada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Girne Ecevit Caddesi üzerinde, M.D.A.B.S. (E-27) yönetimindeki araç, güney istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Girne'de meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüje çarparak tavanı üzerine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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