Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan ve geçen hafta dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi olarak ilan edilen Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 Bahar Dönemi “Mezuniyet Şöleni”, NEU Event Park’taki final gününde de büyük bir coşku ve gurura sahne oldu. Dört gün süren törenlerde 21 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden toplam 2 bin 613 öğrenci diplomalarını alarak kep attı.

Şölenin son gününde; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan toplam 564 öğrenci diploma mutluluğu yaşadı. Program öncesinde NEU Event Park’ta bir araya gelen öğrenciler, canlı müzik ve DJ Ece Kanmaz’ın performansı eşliğinde mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı. Diploma törenleri, gecenin sonunda yapılan havai fişek gösterileriyle taçlandı.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Daire Müdürü Hakkı Başarı, Diş Hekimliği Doktorasını tamamlayan kızı Diş Hekimi Bengü Başarı’ya diplomasını takdim etti. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. İlsu Gardiyanoğlu’nun diploma sevincini paylaşarak diplomasını verdi. Ailelerin de mezuniyet gururuna ortak olduğu tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

Törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Berkay Hamurcu duygularını dile getirirken, yabancı öğrenciler adına ise Tıp Fakültesi mezunu Sohaib Alsalkhadi birer konuşma yaptı. Törende yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın da video mesajı yayımlandı. Konuşmasında mezunlara seslenen Prof. DUX “Başarı her şeyi bilmek değildir. Hata yapın, öğrenin, gelişin ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hepinizi kutluyorum, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bugün sizlerle Yakın Doğu Üniversitesi Ailesi biraz daha büyüyor.”

“Bugün mezun olduğunuz Yakın Doğu Üniversitesi’nin kökleri, yarım asır öncesine dayanıyor” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu yarım asırda adım adım, aşama aşama ilerledik. Sınırlı kaynaklar. Ama sınırsız bir inanç. Bugün burada bulunan her bir mezunumuz bu ısrarın bir sonucudur. Sizden önce mezun ettiğimiz 60 bini aşkın öğrencimiz, bu ısrarın kanıtıdır. Ve dünyanın her köşesinde yaptıkları işler, bu ısrarın meyveleridir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Times Higher Education Etki Sıralaması’nda bu yıl dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi konumundayız.Eğitim Kalitesi alanında dünya 11’incisi, Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar kategorisinde dünya 8’incisi ve Hedefler İçin Ortaklıklar alanında dünyanın en etkili üçüncü üniversitesiyiz. Bu sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilgi üreten değil; bulunduğu topluma, bölgesine ve dünyaya etki eden bir üniversite olduğunun göstergesidir” dedi. Konuşmasında mezunlara da seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel,“Hayatınızın hiçbir döneminde şartlar mükemmel olmayacaktır. Fakat geleceği şekillendirenler, uygun koşulları bekleyenler değil; koşullar ne olursa olsun ilerlemeye devam edenlerdir. Bugün sizlerle Yakın Doğu Üniversitesi Ailesi biraz daha büyüyor. Yolunuz açık, hedefleriniz büyük, cesaretiniz daim olsun” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sizleri bilgiyle, değerlerle ve güçlü bir vizyonla uğurluyoruz.”

Mezuniyetin son gününde 2.600’ü aşkın mezunu dünyanın dört bir yanına uğurladıklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sizleri bilgiyle, değerlerle ve güçlü bir vizyonla uğurluyoruz”” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Times Higher Education, Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması'nın 2026 sonuçlarına göre bu yıl genel sıralamada 39’uncu sıraya yükseldik” ifadelerini kullandı. Üniversitenin farklı alandaki başarılarına da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “ ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde dünya genelinde 11’inci, ‘Sağlık ve Refah’ kategorisinde 32’inci, ‘Cinsiyet Eşitliği’ kategorisinde ise dünya genelinde 71’inci sıradayız” dedi. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, elde edilen bu başarıların aynı zamanda onlara bırakılan güçlü bir akademik miras olduğunu belirterek, “Nerede durduğunuz değil, nereye baktığınız geleceğinizi belirler” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda akademisyenlere, idari personele ve öğrenci ailelerine teşekkür eden Şanlıdağ, bu başarının kolektif bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, “Bu diploma sadece mezunlarımızın değil, ailelerimizin ve hocalarımızın ortak emeğinin bir sonucudur. Tebrikler, sevgili mezunlarımız. Mutlu olun ve ailenizi, hocalarınızı, ülkenizi gururlandırmaya devam edin” dedi.

Berkay Hamurcu: “Bizler, şifayı nerede olursa olsun arayıp bulmaya ve yaşatmaya yemin etmiş bir nesiliz.”

“Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne adım attığım o ilk günden itibaren bu çatı altında geçirdiğim her an, bana sadece bir meslek değil; liderliği, sorumluluğu ve sarsılmaz bir karakteri kazandırdı” ifadelerini kullanan Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Berkay Hamurcu “Üniversite hayatım boyunca Onur Listesi’nde yer alırken, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin Başkanlığı, Üniversite Öğrenci Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Fakülte Yönderliği gibi görevlerle sizlerin sesi olmaya çalışmak, benim bu kampüsteki en büyük gurur kaynağım oldu” dedi.

Mezuniyetle beraber hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını belirten Hamurcu, “Yakın Doğu mezunları olarak belki yarın bu güzel adadan ayrılıp dünyanın dört bir yanına dağılacağız. Ve bu adanın, bu kampüsün bize kattığı evrensel değerleri, vizyonu ve çok sesliliği tüm dünyaya bizler yayacağız” ifadelerini kullandı.

“Yarın kliniklerimize, eczanelerimize, hastanelerimize ve laboratuvarlarımıza döndüğümüzde, arkamızda Yakın Doğu Üniversitesi’nin gücünü, içimizde ise insanlığa hizmet etmenin o büyük gururunu taşıyacağız” ifadelerini kullanan Berkay Hamurcu, meslek hayatları boyunca üniversitede edindikleri bilgi, değer ve sorumluluk bilinciyle insanlığa hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Konuşmasında mezun arkadaşlarına da seslenen Hamurcu, “Bizler, şifayı nerede olursa olsun arayıp bulmaya ve yaşatmaya yemin etmiş bir nesiliz. Attığımız her adımda, aldığımız her bilimsel kararda rotamız bellidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere yüklediği en büyük sorumluluk ve aynı zamanda en büyük onur şu sözünde saklıdır ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ dedi.

Sohaib Alsalkhadi: “Tıbbın kalbinde insanlık vardır.”

“Doktor olmanın kolay olmayacağını biliyorduk ama insan hayatına dokunmak için bu yolu seçtik” ifadelerini kullanan Tıp Fakültesi mezunu Sohaib Alsalkhadi; uzun çalışma saatleri, sınav süreçleri ve klinik deneyimlerin kendilerini akademik ve insani açıdan geliştirdiğini ifade etti. Bu süreçte başarı kadar zorlukların da olduğunu belirten Alsalkhadi, “Bazen kendimize güvendik, bazen şüphe ettik; ama her deneyim bizi daha güçlü hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Tıp eğitiminin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda önemli değerler kazandırdığını vurgulayan Alsalkhadi, sabrı, dayanıklılığı ve ekip çalışmasının önemini öğrendiklerini ifade etti. “Tıbbın hiçbir zaman tek başına bir yolculuk olmadığını öğrendik” dedi.Hastalarla kurulan ilişkinin kendileri için en öğretici deneyimlerden biri olduğunu belirten Alsalkhadi, tıbbın sadece hastalıkları tedavi etmek değil, aynı zamanda dinlemek, anlamak ve umut vermek olduğunu ifade etti. Mezun arkadaşlarına da seslenen Alsalkhadi, “Öğrenmeye devam etmeliyiz, çünkü tıp asla durmaz” ifadelerini kullandı. Başarının yalnızca notlarla ölçülemeyeceğini ifade eden Alsalkhadi, “Gerçek başarı, dokunduğumuz hayatlarda bıraktığımız etkiyle ölçülür” dedi. Konuşmasını “Tıbbın kalbinde insanlık vardır” sözleriyle tamamlayan Alsalkhadi, tüm mezunlara başarılar diledi.