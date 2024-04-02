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"02.04.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Yeşilyurt - Gaziveren Anayolu üzerinde, Medine YALÇIN (K-30), yönetimindeki KJ 595 plakalı salon araç ile Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip köprü demir korkuluklarına çarptıktan sonra yaklaşık dört metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan ARAÇ sürücüsü Medine YALÇIN kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

Polisin açıklaması şöyle:

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