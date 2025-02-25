Polisten verilen bilgiye göre, Teoman Engin Gürgen (E-25) 64 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EY 135 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Paşam Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan söz konusu markete ait reklam tabelasına çarptıktan sonra savrulmuş ve toprak alan içerisinde park halinde olan ZLZ 718, ZLZ 677, ZLN 733 ile ZLZ 716 plakalı araçlara da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Teoman Engin Gürgen, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.