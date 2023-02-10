Dış Basın Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı Selim Sayarı, Genel Sekreteri Taner Gönül ve Mali Sekreteri Burhan Canbaz, toplanan miktarın çekini AFAD yardım kampanyasına iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Zerrin Kandemir ve İletişim Müşaviri Cihangir Şahin’e teslim etti.

DBB başkanı Sayarı yaptığı açıklamada, yaşanan deprem sonrası Dış Basın Birliği üyelerine çağrı yapıldığını ve üyelerin de kendi bütçeleri ölçüsünde AFAD'a katkı yaptıklarını söyledi.

Dış Basın Birliği'nin yardım kampanyasına yabancı basın mensuplarının da destek verdiğini dile getiren Sayarı, “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize de başsağlığı diliyorum” dedi. Sayarı ayrıca, Büyükelçilik’te açılan taziye defterini de imzaladı.