Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan toplantıya, Başbakan Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu üyeleri, KTOEÖS adına Avukat Öncel Polili ve Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı katıldı. CTP milletvekili Ürün Solyalı ile Mili Eğitim Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket de toplantıda yer aldı.

Saat 12.30’da başlayan toplantıdan bir saat sonra ayrılan sendikalar basına açıklama yaparak, Anayasa, Milli Eğitim Yasası ve Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, laik, bilimsel, özgürlükçü eğitim için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, Eğitim Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Sendika temsilcileri toplantıda Başbakan’a, 50’ye yakın sivil toplum örgütünün de imzasının bulunduğu metin de sunduğunu ifade ederken, hükümet ortakları, ana muhalefet ve Barolar Birliği toplantıya bir süre daha devam etti.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Essendağlı, önerilerinİ Başbakan’a yazılı olarak ilettiklerini, tarafsız ve bilimsel bir komite önerileri olduğunu açıkladı.

Sendikalar ayrıldıktan bir süre sonra Barolar Birliği ve ana muhalefet CTP temsilcileri de toplantıdan de ayrıldı. Hükümet ortaklarının görüşmesi ise sürüyor.